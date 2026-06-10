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Къртис Маршал грабна победата в овчарския скок и в Осло

  • 10 юни 2026 | 23:17
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Къртис Маршал грабна победата в овчарския скок и в Осло

Само няколко дни след като сложи край на победната серия от 40 успеха на Арманд Дуплантис на Диамантената лига в Стокхолм, Къртис Маршал продължи с успехите. Австралиецът се наложи и на Диамантената лига в Осло тази вечер с постижение от 5.82 метра. Европейският шампион в зала от Апелдорн 2025 и надежда на домакините за силно представяне Лондре Гутормсен завърши втори с 5.72 м, а трети със същия резултат се нареди двукратният световен шампион Сам Кендрикс (САЩ). 

Вторият във вечната ранглиста на дисциплината Емануил Каралис (Гърция) не избра най-добрата тактика днес и в крайна сметка трябваше да се задоволи с шестото място с 5.62 м, сред като направи три фала на следващата си височина от 5.82 м. 

В тройния скок при мъжете победата извоюва сребърният световен медалист в зала от тази зима Джордан Скот (Ямайка) със 17.66 м (+2.6 м/сек). 

Двукратният световен шампион в зала и бронзов олимпийски медалист Анди Диас Ернандес (Италия) днес остана втори със 17.59 м (0.0 м/сек), а алжирецът Ясер Мохамед Трики се пребори за третата позиция със 17.43 м (+2.4 м/сек). 

Новата световна рекордьорка на копие при девойките и втора във вечната ранглиста при жените Зий Ян постигна още един убедителен успех с 67.11 м. 

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Снимки: Gettyimages

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