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Тебого показа кой е шампионът на 200 м, разочароващ диамантен дебют за Гаут

  • 10 юни 2026 | 22:17
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Тебого показа кой е шампионът на 200 м, разочароващ диамантен дебют за Гаут

Олимпийският шампион на 200 метра от Париж 2024 Лециле Тебого показа кой е №1 на половин обиколка, след като спечели убедително първото място на Диамантената лига в Осло, Норвегия. Талантът от Ботсвана спря хронометрите на 19.84 секунди (+0.2 м/сек). Той беше и единственият с резултат под 20 секунди в днешното бягане. 

Втори с 20.12 сек се нареди южноафриканецът Синесипо Дамбиле, а трети с 20.50 сек завърши Джерийм Ричардс (Тринидад и Тобаго). 

Очакваният с голям интерес дуел между Тебого и световния рекордьор за юноши Гаут Гаут на практика не се състоя, тъй като австралиецът остана далеч зад олимпийския шампион и с 20.60 сек се нареди шести. Гаут, който води и световната ранглиста за сезона със световния си рекорд за юноши от 19.67 сек, направи своя дебют в Диамантената лига. 

Една от звездите на домакините от Норвегия Хенриета Ягер постигна убедителна победа на 400 метра с 49.52 сек и се доближи максимално до собствения си национален рекорд. Чехкинята Глория Лурдес Мануел финишира втора за 50.13 сек, а полякинята Наталия Буковиецка допълни тройката с 50.34 сек. 

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Снимки: Gettyimages

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