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Кубинка се наложи в първия диамантен турнир в тройния скок при жените за 2026 г.

  • 10 юни 2026 | 21:25
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Кубинка се наложи в първия диамантен турнир в тройния скок при жените за 2026 г.

Кубинка спечели първия диамантен турнир в тройния скок при жените за 2026 г. Давислейди Веласко се наложи в Осло (Норвегия) тази вечер с постижение от 14.85 метра (+2.3 м/сек). Тя регистрира най-силния си резултат още при първото си излизане в сектора. 

Бронзовата медалистка от Световното първенство в зала от Торун тази зима Сали Сар (Сенегал) подобри личния си рекорд в дисциплината и с 14.75 м (+0.9 м/сек) и зае второто място. 

Актуалната световна шампионка в зала и на открито Леянис Перес Ернандес (Куба) остана трета днес с 14.50 м (+1.3 м/сек). 

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