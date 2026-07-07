Саръбоюков срещу четирима световни шампиони на Диамантената лига в Монако

Четирима световни шампиони ще бъдат сред съперниците на българския ас в скока на дължина Божидар Саръбоюков на турнира от Диамантената лига по лека атлетика „Херкулес“ в Монако на 10 юли (петък). Надпреварата в сектора ще започне в 21:35 часа българско време.

Европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025 Саръбоюков ще се изправи на стадион „Луи II“ срещу четирима световни шампиони – настоящият световен първенец от Токио 2025 Матия Фурлани (Италия), двукратният олимпийски златен медалист от Токио 2020 и Париж 2024 и световен шампион от Будапеща 2023 Милтиадис Тентоглу (Гърция), световният първенец от Доха 2019 Таджей Гейл (Ямайка) и световният шампион в зала от Торун 2026 Жерсон Балде (Португалия).

В стартовия списък са още олимпийският вицешампион от Париж 2024 Уейн Пинок (Ямайка), европейският вицешампион в зала от Апелдоорн 2025 Зимон Еамер (Швейцария), както и световният рекордьор за младежи до 20 години Хорхе Оделин (Куба), който е едва на 19.

Саръбоюков преди малко повече от месец в Рим написа нова страница в историята на родната атлетика, след като спечели първата победа за България при мъжете в Диамантената лига. Освен триумфа в италианската столица, той се представи силно и в други две състезания от веригата, като зае второ място в Шанхай и се нареди трети в Сямън. В генералното класиране в дисциплината 22-годишният българин заема втората позиция с 14 точки, само една по-малко от лидера Тентоглу.

Състезанието ще бъде излъчено пряко в ефира на MAX One от 21:00 часа на 10 юли, а студийната програма започва 15 минути по-рано.

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