Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Сребро и бронз за България в първия ден на 2026 Virtus European Summer Games

Сребро и бронз за България в първия ден на 2026 Virtus European Summer Games

  • 6 юли 2026 | 17:13
  • 67
  • 0
Сребро и бронз за България в първия ден на 2026 Virtus European Summer Games

Българските национали започнаха с две отличия участието си на 2026 Virtus European Summer Games за спортисти с интелектуални затруднения в Полша. В първия състезателен ден те спечелиха един сребърен и един бронзов медал. Сребърното отличие донесе Александър Асенов в дисциплината тласкане на гюле. Възпитаникът на Димитър Петров записа резултат от 8.09 метра, като отстъпи единствено на италианеца Даниеле Герини, който триумфира с 9.44 метра.

Останалите четирима български лекоатлети, водени от треньора Ангел Колев, също се представиха достойно. В тласкането на гюле Светослав Богданов и Боян Вандов се класираха съответно на пето и седмо място с резултати от 6.90 и 6.32 метра.

В бягането на 1500 метра Виктор Караджов донесе второто отличие за България, след като спечели бронзовия медал с време 5:36.73 минути. Европейски шампион стана Лука Венторели (Италия) с резултат 4:11.16 минути. В същата дисциплина Марио Антонов завърши на шесто място с време 6:24.32 минути.

По-рано през деня Виктор Караджов стартира и в бягането на 400 метра, където остана само на една позиция от медалите. Българинът се класира четвърти с време 1:07.55 минути, а титлата спечели италианецът Андреа Матони с резултат 52.72 секунди.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Кийли Ходжкинсън получи вълна от подкрепа след ужасяваща контузия

Кийли Ходжкинсън получи вълна от подкрепа след ужасяваща контузия

  • 6 юли 2026 | 14:30
  • 980
  • 0
Морган Лейк с амбиции за медал от Игрите на Британската общност

Морган Лейк с амбиции за медал от Игрите на Британската общност

  • 6 юли 2026 | 12:36
  • 911
  • 0
Рекорден брой български атлети на Балканиадата под 20 години

Рекорден брой български атлети на Балканиадата под 20 години

  • 6 юли 2026 | 12:02
  • 842
  • 0
Олимпийската шампионка Габи Томас се завръща в Лондон с вълнение

Олимпийската шампионка Габи Томас се завръща в Лондон с вълнение

  • 6 юли 2026 | 11:16
  • 741
  • 0
Перничи подобри 53-годишен италиански рекорд на 800 метра

Перничи подобри 53-годишен италиански рекорд на 800 метра

  • 6 юли 2026 | 10:42
  • 563
  • 0
Почина световноизвестният ямайски треньор Франсис

Почина световноизвестният ямайски треньор Франсис

  • 6 юли 2026 | 10:30
  • 1872
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 22429
  • 188
Очаквайте на живо: Британец на пътя на Григор на "Уимбълдън"

Очаквайте на живо: Британец на пътя на Григор на "Уимбълдън"

  • 6 юли 2026 | 16:30
  • 2475
  • 0
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 20843
  • 57
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 20140
  • 130
УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

  • 6 юли 2026 | 13:05
  • 10878
  • 36
Роналдо посочи големия виновник за неуспеха на Бразилия

Роналдо посочи големия виновник за неуспеха на Бразилия

  • 6 юли 2026 | 11:26
  • 34461
  • 41