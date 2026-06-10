Чейс Джаксън се завърна към победния ход в Диамантената лига

Двукратната световна шампионка на открито и актуална в зала от Торун тази зима Чейс Джаксън се завърна към победния ход в Диамантената лига. Тя спечели надпреварата в Осло тази вечер с нов рекорд на турнира от 20.74 метра. Джаксън си гарантира победата с най-силен първи опит.

Световната шампионка от Токио 2025 Джесика Схилдер, която стигаше до успех в предишните си участия тази в Диамантената лига през сезона до момента, този път остана на втората позиция с 20.11 м. Друга добра познайничка в сектора Сара Митън (Канада) се нареди трета с 19.89 м.

Трите се наредиха на първите три места и в Стокхолм преди няколко дни, като разместването беше само за първо и второ място. В Швеция първа се класира Схилдер, а Джаксън завърши втора.

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Снимки: Gettyimages