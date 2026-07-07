Спринтовата звезда Дуала повежда Италия на Европейското по лека атлетика под 18 години в Риети

Италия обяви състав от 75 атлети, които ще представят страната на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети, което ще се проведе от 16 до 19 юли. В отбора е включена и Кели Дуала, която спечели златен медал на 100 метра при жените на Европейското първенство до 20 години в Тампере миналото лято. Там тя допринесе и за златния медал на щафетата 4х100 метра.

Блестящата 16-годишна атлетка ще се стреми към същия златен дубъл и пред родна публика в Риети.

Част от състава е и състезателката на 100 метра с препятствия Алесия Суко, която през май изравни европейския рекорд за девойки под 18 години на Лаура Фрличкова от 12.86 секунди.

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Снимки: Gettyimages