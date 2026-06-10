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  3. Вангел Вангелов: Бъдещето на ЦСКА е осигурено за следващите 50 години

Вангел Вангелов: Бъдещето на ЦСКА е осигурено за следващите 50 години

  • 10 юни 2026 | 04:40
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Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов говори ексклузивно в подкаста „Код Спорт“, където за първи път коментира всички актуални теми около „червения“ клуб.

Вангелов, който пое поста в края на октомври, разкри кога и по какъв начин ще бъде направено грандиозното откриване на стадион „Българска армия“ и какви инвестиции още се предвиждат в клуба.

Шеф на ЦСКА разясни за селекцията и призова ощетените, ако има такива, да коментират новия жребий
Шеф на ЦСКА разясни за селекцията и призова ощетените, ако има такива, да коментират новия жребий

Той разясни подробности за изискването за регистрация на феновете за новия стадион и бе категоричен, че смяна на старши треньора Христо Янев не е била обсъждана.

А каква е визията на собственика Валтер Папазки за развитието на клуба, какъв е бюджетът на отбора и кога се очакват новини около лятата селекция – гледайте в епизода.

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Снимки: Sportal.bg

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