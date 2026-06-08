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УЕФА ще инспектира "Армията" в края на месеца за Лига Европа

  • 8 юни 2026 | 09:45
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Европейската футболна централа (УЕФА) ще направи проверка на стадион „Българска армия“ в края на юни, за да прецени дали ЦСКА може да изиграе първото си домакинство от Лига Европа на обновеното съоръжение в Борисовата градина. Очаква се на 30 юни или 1 юли европейската футболна централа да даде окончателен отговор дали „червените“ ще имат възможност да открият новия сезон с официален мач на изцяло реконструирания си стадион.

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Работата по „Армията“ продължава с високо темпо, като строително-ремонтните дейности се извършват шест дни в седмицата. Напредъкът по проекта е видим и от редовно публикуваните видеоматериали в социалните мрежи, които показват сериозно развитие по отделните етапи на модернизацията. В близките дни от клуба планират да бъдат направени и проби на осветлението на новото съоръжение. След окончателното му завършване стадион „Българска армия“ се очаква да бъде най-съвременната спортна арена у нас и да се доближи по стандарти до водещите съоръжения на Балканите и в Източна Европа.

Спечелването на Купата на България даде на ЦСКА право на участие в първия квалификационен кръг на Лига Европа. „Червените“ ще бъдат сред поставените отбори при жребия, който е насрочен за 16 юни. На следващия ден ще бъдат определени и двойките за втория предварителен кръг, до който столичният тим има реални шансове да достигне. Подобен сценарий би изглеждал още по-благоприятен, ако ЦСКА получи разрешение да приеме първия си европейски съперник в своя обновен дом, пред пълни трибуни и в типичната за „Армията“ емоционална атмосфера. Първите двубои от началния кръг са насрочени за 9 юли, а реваншите ще се проведат на 16 юли.

Квалификационната фаза на турнира ще включва три предварителни кръга и плейофи, които ще се играят паралелно с тези в Лигата на конференциите. Срещите от елиминациите преди същинската фаза на европейските надпревари ще се провеждат всеки четвъртък до 27 август.

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