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  3. Дучето си взе фен карта на ЦСКА

Дучето си взе фен карта на ЦСКА

  • 9 юни 2026 | 09:33
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Дучето си взе фен карта на ЦСКА

Бившият тартор на организираните привърженици на ЦСКА Димитър Ангелов - Дучето се регистрира за новата фен карта на "армейците". Емблематичният някогашен лидер на Северната трибуна се записа в регистрационния център на Националния стадион "Васил Левски", като заедно с него същото сториха съпругата му и неговият внук.

Шеф на ЦСКА разясни за селекцията и призова ощетените, ако има такива, да коментират новия жребий
Шеф на ЦСКА разясни за селекцията и призова ощетените, ако има такива, да коментират новия жребий

Както е известно, притежанието на фен карта ще бъде задължително условие за закупуване на билети и абонамент за мачовете на стадион "Българска армия" през идния сезон.

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