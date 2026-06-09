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  3. ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари

ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари

  • 9 юни 2026 | 10:57
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Спортният министър Енчо Керязов заяви, че ще проведе работна среща с инвеститорите на новия стадион на ЦСКА в Борисовата градина. Световноизвестният акробат изрази категоричност, че България трябва да има нов национален стадион.

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"Водени са разговори с предходни управления за нов национален стадион, не е стигано до конкретика. Със сигурност България трябва да има нов модерен национален стадион. Но това подлежи на анализи и не е толкова елементарно. Има разговор за това, но не е продължен.

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Ние чакаме с нетърпение новия стадион на ЦСКА. Пак стигаме до неуредици за права и взаимоотношения. Имаме работна среща с инвеститорите на този стадион и ще избистрим отношенията на федерацията и тях", заяви министърът на днешния си брифинг. Той добави, че парите за новата писта на Националния стадион "Васил Левски" са дадени от спортното министерство.

"Стадионът на ЦСКА ме изненада, защото не знам как си партнираме. Държавата е подписала споразумение с тях - тя дава имот, който е оценен за около 30-40 млн. Инвеститорът поема ангажимент за същата сума да изгради спортно съоръжение. Той е дал тройно повече от оценката на имота. Не коментирам дали оценката е правилна, защото всичко е факт и модерният стадион е там. Говорих с инвеститорите преди два дни и ми казаха, че бройката на местата е оптималната. Тяхната огромна инвестиция надхвърля предварително заявеното. Няма спор, че съоръжението е модерно, снощи го видях и е страхотно. Не знам дали ще бъде отворено в срок.

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Трябва да има работна среща в четвъртък, на която с юристи от ММС да проверим всички взаимоотношения. Ако всичко беше уредено точно, нямаше да го говорим в момента. Трябва да е ясно - тази сума е за имота, тази сума е за инвестиция и това са сроковете. Инвеститорите са притеснени, защото са дали тройно повече пари и аз ги разбирам. Той не претендира за нещо, но се притеснява, че многократно е надвишил първоначалното. Попитах ги как без да са уточнили с предишните ръководства, са направили толкова много надвишаващи плащания. Те казаха, че защото не са искали да спират строежа. Аз като министър на спорта ще държа тези взаимоотношения да се запазят какъвто е бил първоначалният разговор", заяви още министър Енчо Керязов.

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