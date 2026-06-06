Привържениците на ЦСКА се редят на опашка за фен картите

Интересът към фен картите на ЦСКА не спира. И днес стотици привърженици извиха сериозна опашка пред пункта, разположен пред Сектор В на Националния стадион "Васил Левски". Именно чрез тези карти феновете на "армейците" ще имат възможност да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора.

Сериозен интерес към фен картите на ЦСКА

"Червеното семейство отново показва своята сила! Огромният интерес към Фен регистрацията не спира да впечатлява. Благодарим на всички, които вече се включиха и станаха част от тази инициатива.

Стартира фен регистрацията на ЦСКА

Снимките са от днес и са поредното доказателство за отдадеността и ентусиазма на армейците към бъдещето на ЦСКА. Напомняме, че регистрацията няма краен срок и всеки желаещ ще може да получи своята фен карта. Всички заедно, обратно у дома!", написаха от клуба.

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