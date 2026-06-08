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Проблем в ЦСКА - деветима без паспорти от ЕС започват подготовка

  • 8 юни 2026 | 09:34
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ЦСКА е изправен пред сериозен казус, свързван с окомплектоването на състава на Христо Янев. “Червените” ще започнат лятна подготовка с цели 9 футболисти без паспорти от Европейския съюз. Както е известно, те имат право да използват максимум 7 играчи извън ЕС в групата за мачовете си от вътрешното първенство. Припомняме, че вписаният в разпоредбите лимит е 5 чужденци без документи от ЕС, но клубовете могат да платят такси, за да си осигурят 6-и и 7-и такъв футболист в тимовия лист. През миналия сезон тяхната стойност беше 40 000 лева на човек и ЦСКА се възползва от тази възможност.

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В настоящия състав на “червените” без паспорти от Европейския съюз са Фьодор Лапухов, Давид Пастор, Лумбард Делова, Макс Ебонг, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Сантяго Годой, както и завръщащите се след периоди под наем Сейни Санянг и Кевин Додай.

Твърде вероятно е съвсем скоро ЦСКА да се раздели с централния защитник Лумбард Делова, към когото има сериозен интерес от страна на Динамо Киев. Косовският национал не подновява договора си с армейците, който изтича през следващото лято, а това гарантира неговата продажба в следващите седмици. Дори и тогава обаче футболистите без паспорти от ЕС в червения състав ще са 8. Освен това, в селекционните планове на ЦСКА попадат и други играчи, които не притежават европейски документи.

Така Сейни Санянг и Кевин Додай, които прекараха пролетния полусезон съответно в Ботев Враца и Влазня, отново са с малки шансове да останат в ЦСКА. Очакванията са те да започнат лятна подготовка с армейците, но е твърде вероятно отново да бъдат изпратени под наем. Този път на крилото ще се търси отбор в България. Това не бе възможно през зимата, тъй като младежкият национал на Албания вече бе играл за Влазня в началото на сезона и нямаше право да участва в мачове на трети отбор през кампанията. Така единствената опция за преотстъпване бе изпълнена със завръщането в родния му клуб.

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