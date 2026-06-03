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Интер следи ситуацията около защитник на Рома

  • 3 юни 2026 | 20:22
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Интер следи ситуацията около защитник на Рома

От Интер следят ситуацията около бранителя на Рома Джанлука Манчини, чийто договор изтича през следващата година, съобщава Джанлука Ди Марцио.

В случай че италианският национал не се споразумее за нов контракт с настоящия си клуб, “нерадзурите” са готови да предприемат действия. Другата опция пред тях е Умар Соле от Удинезе. Въпреки това Николо Скира уверява, че съвсем скоро новото споразумение между Манчини и Рома ще бъде факт. Той дори разкрива важните детайли в него: продължителност от 3+1 години и заплата от 3,5 млн. евро на сезон. Освен това 30-годишният защитник е определян от “джалоросите” за непродаваем. Алфредо Педула пък твърди, че самият играч предпочита да остане на "Олимпико", вместо да подпише с миланския гранд.

Междувременно, в Интер са готови да включат юношата си Матео Коки в предложението си към Аталанта за десния халф-бек Марко Палестра. Причината е, че бергамаските настояват за поне 50 млн. евро, докато първоначалната оферта на италианския шампион е била за 40 млн. Според Фабрицио Романо и Матео Морето на "Джузепе Меаца" ще направят всичко възможно да привлекат 21-годишния талант, който беше обявен за най-добър защитник в Серия "А" за изминалия сезон.

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Снимки: Imago

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