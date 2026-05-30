Рома обяви очакваната раздяла с директор

  • 30 май 2026 | 12:30
От Рома официално обявиха напускането на спортния директор Фредерик Масара. Оттам уточниха, че раздялата е по взаимно съгласие, като благодариха на ръководителя за професионализма, отдадеността и приноса му, а също така му пожелаха бъдещи успехи. Клубът не пропусна да подчертае и заслугата му за завръщането на “вълците” в Шампионската лига.

От своя страна, Масара също коментира своето напускане. “Бих искал да благодаря на собсвениците за възможността отново да работя в среда, към която съм особено привързан. Вярвам, че през изминалата година клубът продължи да полага основи за успешно бъдеще, като пожелавам на семейството на Рома успехи в поставянето на нови постижения”, заяви той.

От известно време насам се очакваше раздялата на Масара с Рома предвид неговия конфликт с наставника на тима Джан Пиеро Гасперини. Така вторият престой на 57-годишния италианец на “Олимпико” продължи само един сезон, а първият му период в клуба беше между 2011-а и 2019-а. Неговият наследник като спортен директор ще бъде Тони Д’Амико, който само преди три дни напусна Аталанта, където заемаше същата позиция.

Снимки: Gettyimages

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

