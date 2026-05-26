Официално: головата машина на Рома остава на “Олимпико” за постоянно

От Рома официално обявиха купуването на своя голмайстор през изминалия сезон - Донийл Мален, като неговият договор с клуба е до лятото на 2030 година.

Нидерландският национал пристигна под наем от Астън Вила през януари за 2 млн. евро, като опцията за купуването му беше в размер на още 25 млн. Тя беше обвързана с класиране за Лига Европа или Шампионската лига, което стана факт по-рано през месеца, но от Рома решиха едва днес да потвърдят оставането му на “Олимпико” за постоянно. 26-годишният нападател беше с основна заслуга за завръщането на “вълците” в ШЛ, след като отбеляза 14 гола в 18 мача в Серия "А" - абсолютен рекорд за зимно попълнение в италианския елит. Освен това той има две асистенции в първенството, а също така едно попадение и един гол в два мача в ЛЕ.

