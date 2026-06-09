Скалони разкри дали Меси ще играе в последната контрола на Аржентина

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони потвърди, че капитанът на тима Лионел Меси ще може да вземе участие в последната контрола на тима преди началото на Мондиал 2026, а именно срещата с Исландия. Както е известно, суперзвездата не игра при успеха над Хондурас с 2:0 заради лека травма.

“Лео ще играе, въпреки че не знам колко дълго. Честно казано, тепърва трябва да говоря с него за това. Разбира се, не искаме да предприемаме рискове, но той със сигурност ще получи някакво игрово време. Що се отнася до неговата роля, всички ние го смятаме за изключително важен. Искаме да играе ролята, която винаги е имал”, коментира Скалони на своя пресконференция.

Лаутаро и Симеоне изведоха Аржентина за лесна победа срещу Хондурас

След това той обсъди състоянието на други национали с физически проблеми. “По принцип Науел Молина, Нико Пас и Гонсало Монтиел са на разположение, но ще преценим и тяхното игрово време. За щастие, имаме доста опции на десния бек, така че мога да взимам различни решения. Относно Хулиан Алварес и Леандро Паредес обаче имаме някои съмнения. При първия става въпрос за връщане към игрови ритъм, тъй като има малък проблем с глезена. Паредес пък ще го видним отново с отбора след няколко дни. Той обаче се връща от дълготрайна контузия. Що се отнася до Емилиано Мартинес, мога да ви уверя, че ще отнеме поне четири дни преди той да може да поднови интензивни тренировки с ръката си”, продължи селекционерът.

🚨 Lionel Scaloni: "Leo Messi is going to play tomorrow, I don't know how many minutes yet. I'm going to talk it over with him during training to avoid any kind of risks.



"Nico Paz, Molina and Montiel are also available to play."



"Julián is FINE, day by day his ankle is getting… pic.twitter.com/bkb3YiORhc — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 8, 2026

Скалони също така призна, че все още не е решил кого да повика на мястото на отпадналия поради травма Леонардо Балерди. “Засега не съм направил своя избор, но е възможно да ви го кажа след мача. Това, което мога да ви кажа, е, че определено ще се възползваме от предстоящите дни, за да изберем въпросния играч, който да се присъедини към нас до следващата сряда. Все пак имаме и други опции на позицията на Балерди”, заяви наставникът.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Той също така беше попитан за потенциален тандем между Лаутаро Мартинес и Алварес в атака. “Мисля, че е възможно, въпреки че не сме ги виждали заедно много пъти. Мисля, че балансът е ключов, като в наши дни не е толкова лесно да играеш с трима-четирима нападатели едновременно. Да не забравяме, че Меси вече е възстановен, така че няма да е лесно да ги видим заедно. Това обаче определено е опция, която бих искал да видя”, добави Скалони.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago