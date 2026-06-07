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Аржентина 1:0 Хондурас, играе се второто полувреме

  • 7 юни 2026 | 03:11
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Аржентина 1:0 Хондурас, играе се второто полувреме

Аржентина и Хондурас играят при 1:0 в мач от подготовката на "гаучосите" за Мондиал 2026.

Лаутаро Мартинес (37') откри за световните шампиони в края на първото полувреме.

Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на мача в реално време. Срещата се играе на "Кайл Фийлд" в Колидж Стейшън - Текса, САЩ, като това е една от трите страни, които ще бъдат домакини на започващите след брони дни световни футболни финали.

Лионел Скалони не включи в титулярния състав голямата си звезда и свой съименник Лионел Меси и реши да го запази свеж за по-напреднал етап от двубоя. Вместо това селекционерът се спря на Джулиано Симеоне и намиращия се на върха на възможностите си Лаутаро Мартинес, които трябваше да изнесат тежестта в преден план.

От ответната страна селекционерът на Хондурас разполагаше в състава си човек, който би трябвало да познава добре Меси и да опита да противодейства на именития Аржентинец, ако се наложи. Това бе Падия Леандро, който е съотборник на световния шампион в клубния им Интер Маями, като той също остана за началото на резервната скамейка и се очакваше да влезе, когато би било необходимо.

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