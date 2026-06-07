Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Скалони призна, че много от играчите на Аржентина не са готови за Световното

Скалони призна, че много от играчите на Аржентина не са готови за Световното

  • 7 юни 2026 | 15:41
  • 622
  • 0

Старши треньорът на националния тим на Аржентина, Лионел Скалони, заяви, че не иска да „бие тревога“ малко преди откриващия мач на Световното първенство, но „призна, че много играчи все още не са на 100% готови“ за защитаващия титлата си шампион. Суперзвездата Лионел Меси изгледа от пейката победата с 2:0 в приятелския мач срещу Хондурас в Колиж Стейшън, Тексас. Капитанът на аржентинския отбор, който скоро ще навърши 39 години, се възстановява от проблем с бедрен мускул.

Лаутаро и Симеоне изведоха Аржентина за лесна победа срещу Хондурас
Лаутаро и Симеоне изведоха Аржентина за лесна победа срещу Хондурас

Лео напредва добре, вече тренира частично с тима и това е много добре“, коментира Скалони. Предстои да стане ясно дали Меси ще участва в последната контрола на Аржентина в средата на седмицата срещу Исландия. Вратарят Емилиано Мартинес също не участва в проверката, както и няколко други членове на състава, спечелил Мондиал 2022. Мартинес счупи пръст преди победата на Астън Вила над Фрайбург във финала на Лига Европа миналия месец. Аржентинските медии обаче предполагат, че той ще бъде на разположение за първия мач на Аржентина на Световното първенство на 16 юни срещу Алжир.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Турция продължава с победите преди старта на Мондиала

Турция продължава с победите преди старта на Мондиала

  • 7 юни 2026 | 10:47
  • 3617
  • 0
Временният селекционер на Италия показа любопитен подход на тренировка

Временният селекционер на Италия показа любопитен подход на тренировка

  • 7 юни 2026 | 10:10
  • 1842
  • 0
Шотландия реши за едно полувреме мача си с Боливия

Шотландия реши за едно полувреме мача си с Боливия

  • 7 юни 2026 | 09:55
  • 2105
  • 0
Солени санкции грозят Леао заради мача с Чили

Солени санкции грозят Леао заради мача с Чили

  • 7 юни 2026 | 08:26
  • 8041
  • 5
Мбапе напусна предсрочно тренировка, има ли повод за сериозни притеснения?

Мбапе напусна предсрочно тренировка, има ли повод за сериозни притеснения?

  • 7 юни 2026 | 07:58
  • 8735
  • 5
Съперниците на България от Лигата на нациите с победи

Съперниците на България от Лигата на нациите с победи

  • 7 юни 2026 | 07:38
  • 4830
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

  • 7 юни 2026 | 13:10
  • 28449
  • 176
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 48725
  • 72
Гран При на Монако: Антонели води комфортно пред Хамилтън и Леклер (следете на живо)

Гран При на Монако: Антонели води комфортно пред Хамилтън и Леклер (следете на живо)

  • 7 юни 2026 | 16:30
  • 4040
  • 4
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
  • 40057
  • 21
Левски преговаря с национал на Алжир

Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
  • 22262
  • 48
Финалът на "Ролан Гарос": Зверев започна с пробив

Финалът на "Ролан Гарос": Зверев започна с пробив

  • 7 юни 2026 | 16:10
  • 9109
  • 0