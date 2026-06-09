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Добруджа обяви нов треньор

  • 9 юни 2026 | 15:25
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Добруджа обяви нов треньор

ПФК Добруджа официално обявява, че Диян Божилов поема поста старши треньор на представителния отбор за срок от три години.

Диян Божилов е една от най-емблематичните фигури в историята на клуба. Голмайстор №1 на Добруджа в елита на българския футбол, той е човек, чието име е неразривно свързано с успехите, традициите и идентичността на жълто-зелените.

Със своя опит, характер и силна връзка с клуба, той ще работи за стабилното развитие на отбора, интегрирането на млади футболисти от школата и достойното представяне на Добруджа в дългосрочен план.

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