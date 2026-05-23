  Sportal.bg
  efbet Лига
Спартак (Варна) благодари на Добруджа и Ботев (Враца) за феърплея

  • 23 май 2026 | 11:42
Спартак (Варна), който успя да се спаси от изпадане без бараж, благодари на Добруджа и Ботев (Враца) за феърплея, който те показаха в мачовете до последния кръг на сезона. "Соколите" спечелиха своя последен двубой срещу Локомотив (София) с 3:0, а благодарение на резултатите от другите две срещи, се изкачиха до 12-ото място в класирането.

До него се стигна, след като Добруджа направи 1:1 със Септември (София) и го изпрати на бараж за оцеляване, а Ботев (Враца) победи Берое с 3:0 и засили старозагорци към Втора лига.

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Ето какво написаха "соколите":

"Ръководството на Спартак Варна изказва своята искрена благодарност към Добруджа и Ботев Враца за проявения феърплей и достойното отношение в решаващите битки от края на сезона.

Гьоко Хаджиевски: Сърцето ми е пълно!

Специални благодарности отправяме към ръководствата на двата клуба, към президентите, изпълнителните директори, спортно-техническите щабове и футболистите, които защитиха честно името и емблемите на своите отбори до последната минута.

Героят за Спартак (Варна): Първият ми хеттрик не можеше да дойде в по-добър момент

Във времена, в които футболът често е подложен на съмнения и напрежение, именно подобни действия показват какво означават спортсменство, уважение и честна игра. Благодарим и на всички, които повярваха, че всичко трябва да се решава единствено на терена".

Снимки: Startphoto

