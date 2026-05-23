Добруджа благодари на Ясен Петров

Добруджа излезе с официална публикация, с която благодари на Ясен Петров за съвместната работа. Специалистът пристигна по средата на сезона, но не успя да спаси добричлии от изпадане и напуска клуба.

Ето какво пишат от Добруджа:

Ръководството на ПФК „Добруджа“ изказва своята искрена благодарност към старши треньора Ясен Петров и неговите помощници Георги Илиев и Ивелин Петков за професионализма, всеотдайността и труда, които вложиха по време на краткия си престой в клуба. Те поеха отбора в труден момент и се нагърбиха с нелекото предизвикателство да стабилизират представянето му.

Благодарим им за приноса към отбора и за споделените емоции и моменти по време на съвместната ни работа.

Пожелаваме им много здраве и професионални успехи в следващите им предизвикателства.