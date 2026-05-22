Септември (Сф) държи съдбата в ръцете си, последният тест е срещу изпадналия Добруджа

Септември и Добруджа се изправят един срещу друг в интригуващ двубой от последния 37-и кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в столичния квартал "Драгалевци" е от 18:00 часа и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

Домакините продължават борбата за своето спасение, докато за добричлии и последната надежда угасна след загубата от Ботев (Враца) преди четири дни. По този начин "жълто-зелените" вече изостават на 4 точки от баражното 13-о място и нямат шанс да се доберат до него. Отборът на Христо Арангелов пък се намира над опасната зона и ще търси задължителен успех, с който да си гарантира оставането в елита.

Това, разбира се, може да се случи дори ако Септември не спечели днес, но с условието, че основните му конкуренти - Берое и Спартак (Варна), също не вземат своите срещи.

"Виненочервените" са в серия от две поредни победи и със сигурност ще искат да завършат сезона подобаващо. В последния кръг те се наложиха над Берое в Стара Загора и направиха огромна крачка към оцеляването. Сега остава да затвърдят доброто си представяне с още един положителен резултат.

Тимът на Ясен Петров също до последно беше в "играта", но след домакинското поражение от Ботев (Враца) шансовете се изпариха и, както вече стана ясно, Добруджа ще се завърне във Втора лига през следващата кампания.

Лошата новина за септемврийци е, че наставникът им Христо Арангелов няма да бъде край тъчлинията за важния сблъсък, тъй като беше наказан от Дисциплинарната комисия за един мач. Иначе в лагера на столичани няма сериозни проблеми и отборът ще разполага с всичко най-добро днес.

При добричлии също няма контузени или наказани футболисти, което означава, че Пловдивския Джанини ще може да разчита на оптимален състав в последния двубой за сезона.

Септември (София) - Добруджа

Начало: 18:00 часа

Съдия: Радослав Гидженов

Стадион: "Драгалевци", София