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  3. Добруджа обяви контролите си за лятото - ще играе срещу три тима от елита

Добруджа обяви контролите си за лятото - ще играе срещу три тима от елита

  • 4 юни 2026 | 13:27
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Изпадналият от елита Добруджа обяви контролите, които ще изиграе по време на лятната си подготовка. Тимът ще изиграе три мача срещу отбори от efbet Лига - Дунав (Русе), Черно море и Спартак (Варна). Последната проверка за добруджанци ще бъде срещу Апоел (Афула).

Добруджа обяви кога стартира лятната си подготовка
Добруджа обяви кога стартира лятната си подготовка

Ето какво пишат от клуба:

ПФК Добруджа започва подготовката си за сезон 2026/2027 с четири контролни срещи през месец юли.

Първата проверка е насрочена за 1 юли срещу ФК Дунав, след което „жълто-зелените“ ще премерят сили с Черно море, Спартак Варна и Hapoel Afula.

Контролни срещи:

01.07.2026 | ФК Дунав

08.07.2026 | Черно море

11.07.2026 | Спартак Варна

18.07.2026 | Hapoel Afula

Допълнителна информация относно началните часове и местата на провеждане ще бъде обявена своевременно.

Само Добруджа!

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