Добруджа обяви контролите си за лятото - ще играе срещу три тима от елита

Изпадналият от елита Добруджа обяви контролите, които ще изиграе по време на лятната си подготовка. Тимът ще изиграе три мача срещу отбори от efbet Лига - Дунав (Русе), Черно море и Спартак (Варна). Последната проверка за добруджанци ще бъде срещу Апоел (Афула).
Добруджа обяви кога стартира лятната си подготовка
Ето какво пишат от клуба:
ПФК Добруджа започва подготовката си за сезон 2026/2027 с четири контролни срещи през месец юли.
Първата проверка е насрочена за 1 юли срещу ФК Дунав, след което „жълто-зелените“ ще премерят сили с Черно море, Спартак Варна и Hapoel Afula.
Контролни срещи:
01.07.2026 | ФК Дунав
08.07.2026 | Черно море
11.07.2026 | Спартак Варна
18.07.2026 | Hapoel Afula
Допълнителна информация относно началните часове и местата на провеждане ще бъде обявена своевременно.
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