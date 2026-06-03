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Футболистите на Черно море ще започнат подготовка на 15 юни

  • 3 юни 2026 | 14:45
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Футболистите на Черно море ще започнат подготовка на 15 юни

Футболистите на Черно море ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. "Моряците" се събират за първото си занимание на стадион "Тича" във Варна, след като в предходните дни играчите ще преминат задължителните медицински прегледи, съобщиха от клуба.

Черно море - поглед към бъдещето
Черно море - поглед към бъдещето

През първата седмица тимът ще тренира във Варна, където ще се заложи на въвеждащи натоварвания, функционални тестове и работа за възстановяване след паузата. След това Черно море ще се премести в Трявна, където ще протече основната част от подготовката.

В рамките на този период са предвидени общо шест контролни срещи.

Съперниците, датите и часовете на проверките, както и детайли за селекцията и организацията на лагера ще бъдат оповестени, както всяка година, допълнително на първата тренировка.

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