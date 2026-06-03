Черно море - поглед към бъдещето

За ръководството на Черно море предстоящата футболна кампания е поредното изпитание за доверие на черноморската общност към клуба. "Моряците" отново ще търсят верния курс към спасителния бряг. Дискусиите, които се проведоха за бъдещето на клуба, породиха и страхове и опасения, но те са буря в чаша вода. Динамиката на съвременния живот е достатъчно изпълнена с много неизвестни, за да се правят генерални изводи. Но с какви ресурси стартира клубът и какво да очакваме?

Директор в Черно море: Няма никаква драма в нашия клуб

Не е тайна, че Черно море е един от клубовете, които дават най-много национални състезатели в различните национални формации. Школата работи много ефикасно и плодотворно от години насам. Стана и традиция напоследък след всеки сезон да се появяват поне по двама млади играчи, към които да има големи бъдещи очаквания и сериозен интерес. Повече от сегашните играчи са възпитаници на ДЮШ на клуба. Към настоящия момент Николай Златев, Берк Бейхан, Ертан Томбак, Георги Лазаров, Кристиян Томов, Асен Дончев, Емануел Няголов, Кристиян Михайлов, Георги Пасков имат договори с клуба и през новия сезон ще бъдат отново на разположение на "Тича".

Влатко Дробаров също се сбогува с Черно море

Португалците Давид Телеш и Селсо Сидни оставиха добри впечатления, за да си извоюват правото да се състезават за отбора в кампанията за новия сезон. Интересен е случаят с Жоао Бандаро, за когото през зимната пауза на изминалия сезон се твърдеше, че ще напусне тима, тъй като не получаваше много игрови минути и не влизаше в плановете на треньорския щаб. През пролетта, и най-вече в плейофите, нещата се промениха. При новата схема на игра с трима в защита Бандаро заигра много добре, което даде повод на ръководството да го задържи и за новия сезон.

Официално: Черно море се раздели с двамата си най-опитни футболисти

Васил Панайотов, Влатко Дробаров, Цветомир Панов и Асен Чандъров си взеха довиждане с Черно море. Има все още играчи с изтичащи договори в края на месеца. Това са Живко Атанасов, за когото се очаква да бъде лидер на отбора през новия сезон, партньорът му в защита Росен Стефанов и левият бранител Дани Мартин. Остава открит все още въпросът дали опитният наставник Илиан Илиев ще бъде предводителят на отбора и през новия сезон. Очакванията през новия сезон няма да бъдат по-малки от предходните - ръководството отново ще заложи на доказания прагматизъм - собствени кадри, стабилна за efbet Лига селекция и силен моряшки дух в търсене на поредна печеливша формула.



Пламен Трендафилов

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