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Александър Димитров и Андриан Краев разкриват очакванията преди гостуването на Молдова - на живо с пресконференцията и откритата тренировка в Кишинев
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан Илиев остава в Черно море

Илиан Илиев остава в Черно море

  • 4 юни 2026 | 18:54
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Най-очакваната новина за феновете на Черно море в последните дни беше свързана с треньора на отбора Илиан Илиев, за когото се твърдеше, че може да напусне клуба. Стана ясно, че Илиев ще продължи да води варненските „моряци“ и през настоящата футболна кампания. Между него и клубното ръководство е постигнато необходимото съгласие. Така той продължава да пише своята история в клуба.

Футболистите на Черно море ще започнат подготовка на 15 юни
Футболистите на Черно море ще започнат подготовка на 15 юни

Припомняме, че специалистът пое отбора на Черно море през 2018 година. Той ще ще изведе отбора за първата лятна тренировка на 15 юни.

Пламен Трендафилов

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