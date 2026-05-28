Влатко Дробаров също се сбогува с Черно море

Влатко Дробаров е поредният футболист, който обяви, че напуска Черно море. Северномакедонецът публикува пост в социалните мрежи, с който благодари на клуба.

Официално: Черно море се раздели с двамата си най-опитни футболисти

„Благодаря ти Черно море! Сърцето го оставих за теб на терена!“, написа Дробаров.

Така той се превръща в петия футболист, който си тръгва от “Тича” след края на сезона. Неговият договор изтича и няма да бъде подновен.

Това е вторият период на бранителя в Черно море. Дробаров се завърна във Варна през 2023 година, а преди това защитава цветовете на “моряците” от 2020 до 2022.