Васил Панайотов напуска Черно море

Капитанът на Черно море Васил Панайотов ще се раздели с клуба след осем прекарани години на "Тича". Опитният полузащитник благодари на всички хора, с които е работил през този период. С екипа на "моряците" той има зад гърба си 271 мача, в които е вкарал 23 гола и е направил също толкова асистенции.

"Благодаря" – това е думата за тези 8 години! 8 години, изпълнени с битки и трудности, но и много позитивни емоции и незабравими моменти. За мен беше чест да бъда част от ПФК Черно море!

Благодаря на докторите и масажистите за грижите и отдадеността и че правехте всичко възможно отново да бъда готов за битка. Благодаря на треньорския щаб и най-вече на старши треньора Илиан Илиев за невероятното доверие и подкрепата към мен. За това, че ми помогнахте да открия качества в себе си, за които дори не подозирах.

Благодаря и на всички мои съотборници! На всеки, с когото делих една съблекалня, един терен и една мечта. Заедно преживяхме трудни моменти, тежки загуби и още по-големи победи. Именно трудностите ни направиха по-силни и по-сплотени, а успехите – едно истинско семейство. Ще помня не само мачовете, а и моментите след тях – смеха, празненствата, емоциите и всички спомени, които ще останат завинаги в сърцето ми.

И огромно благодаря на феновете на Черно море! За уважението, подкрепата и любовта към мен и моето семейство. Усещах ги всеки ден – не само на стадиона, а навсякъде из Варна. Както казах в началото – думата е "Благодаря", а може би дори тя е малко! Само Черно море!", написа Панайотов.