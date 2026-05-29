Мишо Венков се завръща в Черно море

Един от най-разпознаваемите бранители в съвременната история на Черно море – Михаил Венков – се завръща на „Тича“, но този път в нова роля. Бившият защитник ще бъде част от треньорския щаб в детско-юношеската школа на клуба, където ще работи за развитието на следващото поколение „моряци“. Венков носи зелено-бялата фланелка между 2013 и 2017 година, записвайки 122 мача и един гол. Именно в този период Черно море постигна едни от най-големите си успехи – спечелването на Купата и Суперкупата на България през 2015 г., като Венков бе ключова фигура в отбраната. В турнира за Купата на България има 14 мача и два гола, както и две срещи в евротурнирите.Сега той се впуска в ново предизвикателство – да предаде опита, дисциплината и професионализма си на младите таланти в школата.

"Очакванията са, че неговият характер, работна етика и познаване на клубната философия ще бъдат силен пример за подрастващите.С харизмата и авторитета, които си изгради като футболист, Венков има всички предпоставки да се превърне в важна фигура и в треньорския си път, оставяйки траен отпечатък върху бъдещите поколения на Черно море", написаха от клуба.

