Директор в Черно море: Няма никаква драма в нашия клуб

Изпълнителният директор на Черно море Пламен Андреев коментира ситуацията в отбора. Той бе категоричен, че и дума не може да става за черните краски, които се чертаят около "моряците".

След загубата от Арда в последния кръг старши треньорът Илиан Илиев заяви, че за първи път се намира в такава ситуация да не знае нищо и че трябва да се пита именно човека от ръководството - Пламен Андреев. Петима играчи вече напуснаха "Тича". Илиев все още не е подписал нов договор.

"Все още е рано за всякакви генерални коментари. Наистина е рано. Ще дадем официална информация. Гледам, че се пишат статии, че Черно море се разпада. Как ще се разпада Черно море?! 110 години история... Това е абсурдно да се твърди", сподели Андреев пред "Тема Спорт".

