Живко Атанасов ще кара десети сезон в Черно море

Най-опитният играч в отбора на Черно море Живко Атанасов ще се завърне в първите дни на лятната подготовка, след като пропусна последната плейофна среща срещу Арда от изминалия сезон заради контузия.Очаква се именно той да бъде най-опитният играч и лидер на отбора, след като по-рано клубът се раздели с Васил Панайотов, Цветомир Панов и Влатко Дробаров.

Новият сезон ще бъде десети за Атанасов, който има повече от 230 мача и 12 гола за Черно море. Освен това той е единственият футболист от настоящия състав, който взе участие в паметния финал за Купата на България срещу Левски през 2015 година, спечелен с 2:1 от „моряците“.

