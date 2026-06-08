Четири двойки братя ще участват на СП, но всеки от тях ще играе за различен отбор

Четири двойки братя ще участват на Световното първенство, но всеки от тях ще играе за различни отбори, което отразява как миграцията по света е оказала влияние върху футбола, пише агенция Ройтерс. Дезире Дуе и по-големият му брат Гела са родени във Франция, но докато звездата на Пари Сен Жермен Дезире играе за „сините“, Гела е защитник на Кот д'Ивоар, откъдето е родом баща им.

Братята Уилямс - Иняки и Нико, са и двамата родени в баската част на Испания. 23-годишният Нико стана играч на мача, когато Испания победи Англия на финала на Европейското първенство преди две години. По-големият брат Иняки, който навършва 32 години следващата седмица, също игра веднъж за Испания, но само в приятелски мач, което му позволи да смени националността си и да облече екипа на Гана - страната, от която са емигрирали родителите му.

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В отбора на Гана е и 30-годишният защитник, роден в Нидерландия, Дерик Лукасен, който беше добавен в последния момент към състава за Световното първенство и се присъединява към полубрат си Брайън Броби на Мондиала. 24-годишният Броби е резервен нападател на Нидерландия и ще участва на турнира в Канада, Мексико и САЩ след силна втора половина на сезона във Висшата лига със Съндърланд. Те са от една майка, но имат различни бащи.

Австралия избра родения в Шотландия централен защитник Хари Сутар, на 27 години, докато неговият по-голям брат Джон ще играе за Шотландия. Те са родени в Абърдийн, но майка им е австралийка, а Хари смени националността си преди седем години, след като беше играл на юношеско ниво за шотландците.

В началния етап на турнира няма планирани срещи между братята, но през миналата седмица Дезире наблюдаваше от трибуните в Нант как Гела вкара първия гол, за да помогне на Кот Д'Ивоар да победи Франция с 2:1 в контрола.

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Участници на Световното първенство като Алжир, Кабо Верде, Демократична република Конго, Мароко, Сенегал и Тунис имат повече играчи, родени в Европа, в своя 26-членен състав, отколкото тези, родени у дома.

Има само един случай досега на братя, които са се изправяли един срещу друг на Световното първенство, и това се случи в два последователни турнира. Жером Боатенг беше в защита за Германия срещу по-големия си полубрат Кевин Принс, който играеше за Гана, при победата на германците с 1:0 в Йоханесбург (РЮА) през 2010-а. Четири години по-късно двамата отново бяха на противоположни краища на терена във Форталеза (Бразилия), когато срещава от груповата фаза между двата тима завърши 2:2.

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Снимки: Gettyimages