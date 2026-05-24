Урибе и Берое се разделят

Неведението в Берое продължава. По всяка вероятност досегашният треньор на отбора Хосу Урибе ще напусне клуба, пише "Мач Телеграф".

След като стана ясно, че заралии от следващия сезон няма да са част от Първа лига, Урибе е решил, че ще напусне поста. В идните дни предстоят преговори между него и ръководството за прекратяване на договора по взаимно съгласие.

Това беше втори престой на Урибе начело на старозагорци. Той се завърна през ноември и беше треньор на отбора в 21 мача. В тях Берое записа едва 4 победи, 7 равенства и цели 10 загуби. Очаква се раздялата между двете страни да се случи официално в началото на следващата седмица.