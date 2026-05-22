Урибе: Треньорът на Ботев се подигра с нас, но ще му се върне

Наставникът на Берое - Хосу Урибе бе разочарован от загубата на тима му с 0:3 от Ботев (Враца) и изпадането на заралии от efbet Лига. Специалистът също така е недоволен от поведението на старши треньора на домакините Тодор Симов, като според него направените три смени в края на срещата са проява на неуважение.

“Не искам да говоря много. За съжаление изпаднахме. Гледахме да се спасим по всякакъв начин. Мисля, че направихме много силни мачове в една трудна ситуация. Мисля, че в мача със Септември щяхме да се спасим. Искам да кажа всички фенове, че клубът трябва да вземе въздух и да направи добър проект. Това е отбор за Първа лига. Аз дадох всичко от себе си, но не успяхме. Треньорът на съперника имаше лошо поведение. Нямаше уважение към нас. Направи три смени в 90-а минута срещу отбор, изпаднал. Това е лошо поведение, не трябва да се подиграваш с отбор с над 100 години история. Топка е кръгла и ще му се върне на него”, каза Урибе.