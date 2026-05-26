Банато: Това не е краят на Берое, това е началото на нова глава

Собственикът на Берое Ернан Банато публикува декларация след изпадането на тима във Втора лига. Босът на заралии и ръководството на клуба подчертаха, че това ще е нова глава в историята на “зелените”, което води до мисълта, че ръководството възнамерява да продължи работата си и във втория ешелон.

Ето пълния текст на изявлението:

“Уважаемо Беройско семейство,

Този сезон беше труден – много труден. Това беше сезон, белязан от нашите собствени грешки, от постоянни промени, които ни засягаха дълбоко, и от външен натиск, далеч надхвърлящ спортните аспекти. Знаем, че има хора, които празнуват нашето изпадане — хора, които несъмнено се радват да ни гледат как страдаме. За тях няма да кажем нищо повече.

Днес искаме да говорим директно с Вас, тези, които страдате, измъчвате се, и до дъното на душата си се чувствате загубени и изоставени. С тези, които наистина обичате Берое и които днес усещате пълната тежест на пропадането. Казваме ви това с ръка на сърцето: да, направихме грешки. Но също така бяхме насилствено тласкани към ръба. А когато си избутан толкова близо до ръба е много трудно да не паднеш.

Въпреки това, тази болка не ни дефинира, тя ни учи. Този горчив сезон ни показа къде са нашите слабости, какви неща трябва да променим и какви ценности никога не трябва да губим. Днес, от тази болка се ражда силата да се преструктурира клубът; сериозно и отговорно да се планира бъдещето на Берое.

Знаем, че следващата година във Втора лига ще бъде трудна. Ще има препятствия, моменти на несигурност и високи изисквания. Но също така знаем, че не сме сами. Ще имаме нужда от всеки един от Вас: Вашата подкрепа, Вашата страст и Вашата вярност. Защото истинският Берое не се измерва само с лигата, в която играе, а със сърцата на своите хора.

Ние вярваме силно. Това е дълбока вяра, че ще се върнем, и че ще бъдем много по-силни, по-обединени и с по-ясна визия. Това не е краят. Това е началото на нова глава в нашата история, когато гордо ще изградим отново това, което винаги сме били: гигант на българския футбол, определян от своята идентичност и борбен дух.

Бъдете силни, Беройци!

Заедно ще се върнем!”