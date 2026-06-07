Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ел Бакали и Бузаяни триумфираха в стийпълчейза в Швеция

Ел Бакали и Бузаяни триумфираха в стийпълчейза в Швеция

  • 7 юни 2026 | 22:13
  • 376
  • 0
Ел Бакали и Бузаяни триумфираха в стийпълчейза в Швеция

Двукратният олимпийски и двукратен световен шампион в бягането на 3000 метра стийпълчейз Суфиане Ел Бакали постигна поредна диамантена победа. Мароканецът се наложи на Диамантената лига в Стокхолм с 8:10.40 минути. Той изпревари кенийците Едмунд Серем (8:12.27 мин) и Абрахам Кибивот (8:12.75 мин). 

В същата дисциплина при жените имаше не само убедителна победа, но и рекорд на турнира. Тунизийската Марва Бузаяни се откъсна далеч пред съперничките си и спечели надпреварата с 8:59.28 мин. Британката Елис Торнер зае второто място с 9:11.01 мин, а американката Габриеле Дженингс се нареди трета с 9:12.02 мин. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Женският тим на България зае 11-то място на 13 км изкачване и спускане на Европейското по планинско бягане

Женският тим на България зае 11-то място на 13 км изкачване и спускане на Европейското по планинско бягане

  • 7 юни 2026 | 17:12
  • 624
  • 1
Оуен Анса с нов национален рекорд на Германия от 9.98 секунди

Оуен Анса с нов национален рекорд на Германия от 9.98 секунди

  • 7 юни 2026 | 17:01
  • 1021
  • 0
Габи Томас с впечатляващо постижение на 200 метра

Габи Томас с впечатляващо постижение на 200 метра

  • 7 юни 2026 | 16:07
  • 824
  • 1
Американски спринтьор с медал на 100 метра от световно отнесе 12 години наказание

Американски спринтьор с медал на 100 метра от световно отнесе 12 години наказание

  • 7 юни 2026 | 15:25
  • 2207
  • 0
Още един европейски талант премина границата от 8 метра в скока на дължина

Още един европейски талант премина границата от 8 метра в скока на дължина

  • 7 юни 2026 | 15:03
  • 2177
  • 0
Весела Лечева и Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun в София

Весела Лечева и Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun в София

  • 7 юни 2026 | 14:49
  • 801
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ериксен колабира по време на контрола, но вече е добре

Ериксен колабира по време на контрола, но вече е добре

  • 7 юни 2026 | 21:38
  • 18509
  • 25
Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

  • 7 юни 2026 | 13:10
  • 52759
  • 455
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 68834
  • 82
Защитник на Бразилия отпадна от състава, Анчелоти повика халф, който е много близо до Манчестър Юнайтед

Защитник на Бразилия отпадна от състава, Анчелоти повика халф, който е много близо до Манчестър Юнайтед

  • 7 юни 2026 | 19:58
  • 14512
  • 3
Зверев триумфира с бленуваната и историческа титла от "Шлема"

Зверев триумфира с бленуваната и историческа титла от "Шлема"

  • 7 юни 2026 | 20:45
  • 30715
  • 23
Гърция 0:1 Италия, Еспозито изведе "адзурите" напред

Гърция 0:1 Италия, Еспозито изведе "адзурите" напред

  • 7 юни 2026 | 21:22
  • 3255
  • 6