Ел Бакали и Бузаяни триумфираха в стийпълчейза в Швеция

Двукратният олимпийски и двукратен световен шампион в бягането на 3000 метра стийпълчейз Суфиане Ел Бакали постигна поредна диамантена победа. Мароканецът се наложи на Диамантената лига в Стокхолм с 8:10.40 минути. Той изпревари кенийците Едмунд Серем (8:12.27 мин) и Абрахам Кибивот (8:12.75 мин).

В същата дисциплина при жените имаше не само убедителна победа, но и рекорд на турнира. Тунизийската Марва Бузаяни се откъсна далеч пред съперничките си и спечели надпреварата с 8:59.28 мин. Британката Елис Торнер зае второто място с 9:11.01 мин, а американката Габриеле Дженингс се нареди трета с 9:12.02 мин.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago