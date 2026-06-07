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  3. Даниел Стол донесе малко радост на шведските фенове след загубата на Дуплантис

Даниел Стол донесе малко радост на шведските фенове след загубата на Дуплантис

  • 7 юни 2026 | 21:20
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Даниел Стол донесе малко радост на шведските фенове след загубата на Дуплантис

Носителят на една олимпийска и три световни титли в мятането на диск Даниел Стол донесе малко радост на шведските си сънародници на Диамантената лига в Стокхолм, след като Арманд Дуплантис допусна поражение в овчарския скок. Стол направи само един успешен опит в състезанието от 69.60 метра, но той му беше напълно достатъчен за първото място. Австралиецът Матю Дени завърши втори с 69.02 м, а трети се нареди друг редовен медалист на големите форуми Кристиян Чех (Словения) с 67.67 м. 

Французойката Хилари Кпача спечели скока на дължина при жените с 6.85 метра, оставяйки след себе си Лариса Япикино (Италия) с 6.84 м и Ния Робинсън от Ямайка с 6.80 м. За Кпача това бе първи успех в Диамантената лига.

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Снимки: Imago

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