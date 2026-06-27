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Повече от 300 състезатели от цялата страна се очакват на тринадесетото издание на Лудогорския маратон край Разград

  • 27 юни 2026 | 16:18
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Повече от 300 състезатели от цялата страна се очакват на тринадесетото издание на Лудогорския маратон край Разград

Повече от 300 състезатели от цялата страна се очаква да участват в тринадесетото издание на Лудогорския маратон, който ще се състои на 28 юни в местността "Пчелина" край Разград. Това съобщи за БТА Иван Радев от разградския спортен клуб „Зелена стъпка“, организатор на проявата.

Надпреварата е отворена за бегачи, колоездачи, дуатлонци и триатлонци, които ще могат да се включат както индивидуално, така и отборно. Организаторите са предвидили няколко състезателни дисциплини – 25 км бягане, 11 км бягане, 25 км колоездене, дуатлон 25+11 км, индивидуален триатлон 1/27/11 км, отборен триатлон 1/27/11 км, както и 2 км детско бягане с безплатно участие.

Трасето преминава през местността Пчелина, разположена на около осем километра южно от Разград, както и през съседни горски територии. Маршрутът е почти изцяло в гората – по горски пътища и пътеки без настилка, с малки участъци по макадам и асфалт. Районът предлага разнообразен релеф и съхранена природа, характерна за Лудогорието.

Местността Пчелина и прилежащите й територии обхващат около 70 квадратни километра, предимно горски масиви. Районът е част от защитена зона от европейската екологична мрежа „Натура 2000“. По-голямата част от трасетата са сенчести, което създава добри условия за участниците.

Стартът и финалът за бегачите, колоездачите и дуатлонистите ще бъдат на поляната с игрищата в местността "Пчелина", непосредствено до асфалтовия път след двата язовира в посока от Разград. Триатлонците ще започнат състезанието с плуване от плажа на язовир "Пчелина 2", след което ще продължат с колоездене и бягане по определените трасета.

По маршрута ще бъдат изградени контролни и подкрепителни пунктове през около пет километра. На тях, както и в зоната старт/финал, ще бъдат осигурени вода, плодове, основни медицински принадлежности и чували за отпадъци, посочи Радев.

За призьорите, класирани на първите три места във всяка категория, са предвидени награди. За участниците и гостите ще има възможност за настаняване в палатков лагер в зоната на старт/финала, в хижи в района или в хотели в Разград, допълни Иван Радев.

Основен партньор на "Зелена стъпка" за Лудогорския маратон е Община Разград, а сред партньорите и спонсорите са Българският червен кръст в Разград и редица компании и организации, подкрепящи развитието на спорта и активния начин на живот, посочват още организаторите.

Първоначално надпреварата трябваше да е на 7 юни, но поради здравословни проблеми на главния организатор тя се отложи за 28 юни.

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