Беднарек и Джеферсън-Уудън най-бързи в спринта на Диамантената лига в Стокхолм

Двукратният световен и олимпийски сребърен медалист на 200 метра Кенет Беднарек продължи победната си серия в Диамантената лига. След триумфа в Рабат в края на миналия месец, американецът започна с успех и през юни. Беднарек се наложи на Диамантената лига в Стокхолм (Швеция) тази вечер с постижение от 19.87 секунди (+1.0 м/сек). Южноафриканецът Дамбиле Синесипо финишира втори за 20.10 сек, а американецът Кърти Линдзи допълни тройката с 20.24 сек.

Стартът обаче се забави известно време заради дисквалификация на Джеремая Азу и Тимоте Мументалер, които в крайна сметка бягаха под протест.

На 100 метра при жените се наложи тройната световна шампионка в спринта от 2025 г. Мелиса Джеферсън-Уудън (САЩ) с 10.84 сек (+0.8 м/сек). Британката Ейми Хънт за първи път в кариерата си слезе под 11 секунди и с личен рекорд от 10.97 сек зае второто място. Звездата на Люксембург Патриция ван ден Векен допълни тройката с 11.05 сек.

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Снимки: Imago