Блестяща Одри Веро стана третата жена в историята под 1:54 мин на 800 м с най-бързото бягане от 43 години

Одри Веро постигна безспорно най-силния резултат на Диамантената лига в Стокхолм тази вечер. Швейцарката направи блестящо състезание на 800 метра при дамите и не само изпревари световната рекордьорка в зала Кийли Ходжкинсън, но и постигна третия най-силен резултат в дисциплината на открито.

Избраната за “Изгряваща звезда при жените в Европа” за миналата година стана третата жена в историята с бягане под 1:54 минути. Веро, която атакува във финалните метри, спечели с 1:53.98 минути - нов рекорд на турнира, нов рекорд на Швейцария, рекорд на Диамантената лига и най-добър резултат в света за сезона. Така Веро постигна най-бързото бягане при жените от световния рекорд на Ярмила Кратохвилова (1:53.28) от 1983 г. На второ място във вечната ранглиста на дисциплината пък е Надежда Олизаренко с 1:53.43 мин от 1980 г.

Ходжкинсън постави нов рекорд на Великобритания от 1:54.33 мин за втората позиция в Швеция, а американката Росин Уилис подобри личното си постижение и с 1:57.56 мин зае третото място.

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Снимки: Imago