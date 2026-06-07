Одри Веро: В шок съм, трябва ми време да осмисля ситуацията

Одри Веро излезе на трето място във вечната ранглиста на 800 метра при жените, след като днес спечели Диамантената лига в Стокхолм с впечатляващ резултат от 1:53.98 минути. Това е и най-бързото бягане в дисциплината от 43 години, когато е поставен и световният рекорд на Ясмила Кратохвилова от 1:53.28 мин.

Блестяща Одри Веро стана третата жена в историята под 1:54 мин на 800 м с най-бързото бягане от 43 години

“Все още трябва да осмисля ситуацията, все още съм в шок от това представяне! Днес бях в страхотна форма, бях готова психически и физически, така че беше добър ден за мен. Не беше основната ми цел да следвам пейсмейкъра, но състезанието се разви така, че трябваше да бягам точно зад него, а когато те отпаднаха, реших да следвам Кийли възможно най-дълго и дадох всичко от себе си. Наистина е лудост, трябва ми известно време, за да осмисля случилото се, но съм много доволна от времето си и от всичко останало”, каза щастливата Веро след финала.

Кийли Ходжкинсън, която днес завърши втора с нов национален рекорд на Великобритания от 1:54.33 мин, отдаде заслужено уважение съм своята съперничка.

“Огромно уважение към Одри - това беше невероятно състезание от нея и тя ми помогна да бягам по-бързо днес. Радвах се, че ме тласкаше през цялото състезание и след това се бори с мен до финалната линия накрая - но няма да позволя това да се случи отново. Не очаквах това от нея днес и си мислех, че ще се върне при мен накрая, но такава изненада е добра за мен и за двете, и е наистина страхотно за състезанието, сега става много по-бързо.

Това е първият път, когато участвам в последователни състезания на 400 м и 800 м, но не чувствах, че 400 м все още е в краката ми. Напоследък фокусирах тренировките си върху 400 м и сега е време да насоча вниманието си обратно към тренировките на 800 м, което показва, че днес е много окуражаващо за мен. Имам план и все още е едва юни, така че има достатъчно време през толкова натоварения сезон. Европейското първенство ще бъде страхотна битка между нас и е толкова забавно да бъда част от толкова вълнуващо време за бягане на 800 метра. Тя извлича най-доброто от мен и аз все още вярвам в себе си - световният рекорд все още е моята цел в Лондон следващия месец, все още вярвам, че мога да го направя”, каза Ходжкинсън.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago