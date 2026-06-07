Алисон дос Сантос №1 на 400 м/пр в Швеция, Нугусе се пребори за победа на 1500 м

Носителят на световна титла в бягането на 400 метра с препятствия и трети във вечната ранглиста на дисциплината Алисон дос Сантос (Бразилия) постигна победа на Диамантената лига в Стокхолм тази вечер с 47.11 секунди. Той обаче трябваше да се справи със своя сънародник Матеус Лима, който свали личния си рекорд до 47.37 сек за второто място. На трета позиция също с личен рекорд от 47.72 сек се нареди Емил Агиекум (Германия).

Много емоции имаше и в последната дисциплина за деня в Стокхолм - 1500 метра при мъжете. 19-годишният австралиецът Камерън Майърс си осигури обещаваща преднина и изглежда бе готов за първа победа в лигата. Яред Нугусе (САЩ) обаче използва своя опит и с брилянтни финални 100 метра настига Майърс и спечели с най-добро време за сезона от 3:30.11 мин.

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Снимки: Imago