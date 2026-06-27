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Джени Симпсън беше изписана от болницата след претърпян сърдечен арест

  • 27 юни 2026 | 15:38
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Джени Симпсън беше изписана от болницата след претърпян сърдечен арест

Американската олимпийска медалистка и бивша световна шампионка Джени Симпсън беше изписана от болницата, след като получи сърдечен арест по време на събитие в Роли, Северна Каролина. 39-годишната състезателка в бягането на средни и дълги дистанции, е задавала темпото на група бегачи на една миля по време на събитието Sir Walter Miler миналата седмица, когато е колабирала и се е нуждаела от кардио-пулмонална ресусцитация (КПР).

"Благодарни сме да споделим, че Джени Симпсън, е изписана от болницата на университета Дюк и ще продължи възстановяването си в Северна Каролина след това, което преживя на 17 юни. Джени получи сърдечен арест и незабавна животоспасяваща помощ", съобщиха от Fleet Feet в своя публикация в социалната мрежа Instagram.

Джени Симпсън спечели златен медал на 1500 метра на Световното първенство през 2011 година, както и сребърен през 2013 и 2017 година. Те се класира на трето място на Олимпийските игри в Рио 2016, като се оттегли от състезателното бягане през 2024 година.

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