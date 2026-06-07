Сензация! Феноменът Дуплантис допусна загуба след 40 поредни победи

Голямата сензация на Диамантената лига в Стокхолм тази вечер беше загубата на световния рекордьор, олимпийски, световен и европейски шампион в овчарския скок Арманд Дуплантис. Австралиецът Къртис Маршал сложи край на победната серия от 40 успеха на шведската звезда, който днес остана втори с 5.80 метра. Световният медалист Маршал спечели надпреварата с 5.90 м, които преодоля от трети опит.

Дуплантис, който след броени дни ще се ожени за своята половинка Дезире Ингланднер, започна с трудности още на първата си височина от 5.60 м, която преодоля от втори опит. След това той пропусна 5.70 м, преодоля 5.80 м от първи, но реши да пропусне следващата височина от 5.90 м и качи направо на 6.00 м. Там обаче голямата звезда на домакините отново имаше трудности и след два фала, реши да премине на 6.05 м. В последния си възможен опит в състезанието днес Дуплантис не успя да се справи и трябваше за първи път от доста време да се задоволи с втора позиция.

Трети също с 5.80 м завърши французинът Баптист Тиери.

Последната загуба на Дуплантис беше през 2023 г. на Диамантената лига в Монако, където победата извоюва американецът Кристофър Нилсен с 5.92 м. Тогава шведът се нареди четвърти с 5.72 м.

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Снимки: Imago