Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Сензация! Феноменът Дуплантис допусна загуба след 40 поредни победи

Сензация! Феноменът Дуплантис допусна загуба след 40 поредни победи

  • 7 юни 2026 | 19:18
  • 2482
  • 0

Голямата сензация на Диамантената лига в Стокхолм тази вечер беше загубата на световния рекордьор, олимпийски, световен и европейски шампион в овчарския скок Арманд Дуплантис. Австралиецът Къртис Маршал сложи край на победната серия от 40 успеха на шведската звезда, който днес остана втори с 5.80 метра. Световният медалист Маршал спечели надпреварата с 5.90 м, които преодоля от трети опит. 

Дуплантис, който след броени дни ще се ожени за своята половинка Дезире Ингланднер, започна с трудности още на първата си височина от 5.60 м, която преодоля от втори опит. След това той пропусна 5.70 м, преодоля 5.80 м от първи, но реши да пропусне следващата височина от 5.90 м и качи направо на 6.00 м. Там обаче голямата звезда на домакините отново имаше трудности и след два фала, реши да премине на 6.05 м. В последния си възможен опит в състезанието днес Дуплантис не успя да се справи и трябваше за първи път от доста време да се задоволи с втора позиция. 

Трети също с 5.80 м завърши французинът Баптист Тиери. 

Последната загуба на Дуплантис беше през 2023 г. на Диамантената лига в Монако, където победата извоюва американецът Кристофър Нилсен с 5.92 м. Тогава шведът се нареди четвърти с 5.72 м.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Женският тим на България зае 11-то място на 13 км изкачване и спускане на Европейското по планинско бягане

Женският тим на България зае 11-то място на 13 км изкачване и спускане на Европейското по планинско бягане

  • 7 юни 2026 | 17:12
  • 444
  • 0
Оуен Анса с нов национален рекорд на Германия от 9.98 секунди

Оуен Анса с нов национален рекорд на Германия от 9.98 секунди

  • 7 юни 2026 | 17:01
  • 704
  • 0
Габи Томас с впечатляващо постижение на 200 метра

Габи Томас с впечатляващо постижение на 200 метра

  • 7 юни 2026 | 16:07
  • 606
  • 1
Американски спринтьор с медал на 100 метра от световно отнесе 12 години наказание

Американски спринтьор с медал на 100 метра от световно отнесе 12 години наказание

  • 7 юни 2026 | 15:25
  • 1741
  • 0
Още един европейски талант премина границата от 8 метра в скока на дължина

Още един европейски талант премина границата от 8 метра в скока на дължина

  • 7 юни 2026 | 15:03
  • 1744
  • 0
Весела Лечева и Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun в София

Весела Лечева и Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun в София

  • 7 юни 2026 | 14:49
  • 645
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

  • 7 юни 2026 | 13:10
  • 40631
  • 303
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 59924
  • 79
Финалът на "Ролан Гарос": играе се тайбрек

Финалът на "Ролан Гарос": играе се тайбрек

  • 7 юни 2026 | 16:10
  • 15926
  • 0
Без компромис – Андреа Кими Антонели с пета поредна победа във Формула 1

Без компромис – Андреа Кими Антонели с пета поредна победа във Формула 1

  • 7 юни 2026 | 18:28
  • 17608
  • 15
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
  • 46217
  • 31
Левски преговаря с национал на Алжир

Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
  • 26129
  • 50