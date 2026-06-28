Лига на нациите: България 0:0 Украйна! Следете мача ТУК!

Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят днес 8-ия си мач в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу силния тим на Украйна в последната си среща от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в зала "Арена Стожице" в Любляна (Словения).

Двубоят е днес следобед от 14,00 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

"Лъвовете" имаха три петгеймови битки до момента на турнира. Първо българските момчета удариха световния шампион Италия, след това изпуснаха да запишат нов такъв успех и отстъпиха изключително драматично на домакините от Словения, а снощи измъкнаха нова драматична победа, но срещу Канада.

От друга страна Украйна се представя повече от отлично в Любляна, като постигна 3 победи - с по 3:1 над Бразилия и Канада и разгром срещу "Скуадра адзура" с 3:0 гейма.

Джанлоренцо Бленджини за първи път от началото на турнира заложи на Денислав Бърдаров и Преслава Петков като титуляри.

Аспарух Аспарухов атакува по блокадата за 1:1 в началото на двубоя. Атака на Алекс Николов по блокакада след подаване на Денислав Бърдаров и България поведе с 3:2. Мощна атака на Алекс Николов от зона 4 и 4:3. Ас на Аспарух Аспарухов и 5:3. Блокаут на Денислав Бърдаров - 7:6. Атака на Денислав Бърдаров и 9:8. Аспарух Аспарухов атакува по правата от зона 2 за 10:9. Блокада на Юрий Семенюк и 11:10 за Украйна. Ас на Васил Тупчий и 12:10. Пайп на Денис Бърдаров - 11:12. Тройна българска блокада и равенство при 12:12. Нова българска тройна блокада спря атака на Дмитро Янчук - 13:12. Раул Лозано взе прекъсване за Украйна. При 13:14, Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Алекс Грозданов атакува технично през центъра за 14:14. Атака на Денислав Бърдаров от зона 4 по диагонала и 15:15. мощна атака на Денислав Бърдаров от зота 4 по диагонала - 17:16.

БЪЛГАРИЯ - УКРАЙНА 0:0 (17:16)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Преслав Петков - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

УКРАЙНА: Юрий Синина, Васил Тупчий, Олег Плотницкий, Димитро Янчук, Юрий Семенюк, Виталий Шчуров - Ярослав Пампушко-либеро

Старши треньор: РАУЛ ЛОЗАНО.

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