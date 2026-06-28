Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Лига на нациите: България 0:0 Украйна! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 0:0 Украйна! Следете мача ТУК!

  • 28 юни 2026 | 13:40
  • 5626
  • 3

Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят днес 8-ия си мач в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу силния тим на Украйна в последната си среща от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в зала "Арена Стожице" в Любляна (Словения).

Двубоят е днес следобед от 14,00 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

"Лъвовете" имаха три петгеймови битки до момента на турнира. Първо българските момчета удариха световния шампион Италия, след това изпуснаха да запишат нов такъв успех и отстъпиха изключително драматично на домакините от Словения, а снощи измъкнаха нова драматична победа, но срещу Канада.

От друга страна Украйна се представя повече от отлично в Любляна, като постигна 3 победи - с по 3:1 над Бразилия и Канада и разгром срещу "Скуадра адзура" с 3:0 гейма.

Джанлоренцо Бленджини за първи път от началото на турнира заложи на Денислав Бърдаров и Преслава Петков като титуляри.

Аспарух Аспарухов атакува по блокадата за 1:1 в началото на двубоя. Атака на Алекс Николов по блокакада след подаване на Денислав Бърдаров и България поведе с 3:2. Мощна атака на Алекс Николов от зона 4 и 4:3. Ас на Аспарух Аспарухов и 5:3. Блокаут на Денислав Бърдаров - 7:6. Атака на Денислав Бърдаров и 9:8. Аспарух Аспарухов атакува по правата от зона 2 за 10:9. Блокада на Юрий Семенюк и 11:10 за Украйна. Ас на Васил Тупчий и 12:10. Пайп на Денис Бърдаров - 11:12. Тройна българска блокада и равенство при 12:12. Нова българска тройна блокада спря атака на Дмитро Янчук - 13:12. Раул Лозано взе прекъсване за Украйна. При 13:14, Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Алекс Грозданов атакува технично през центъра за 14:14. Атака на Денислав Бърдаров от зона 4 по диагонала и 15:15. мощна атака на Денислав Бърдаров от зота 4 по диагонала - 17:16.

БЪЛГАРИЯ - УКРАЙНА 0:0 (17:16)
БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Преслав Петков - Дамян Колев-либеро
Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ
УКРАЙНА: Юрий Синина, Васил Тупчий, Олег Плотницкий, Димитро Янчук, Юрий Семенюк, Виталий Шчуров - Ярослав Пампушко-либеро
Старши треньор: РАУЛ ЛОЗАНО.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Вут Д'Хеер се сбогува с Лубе: Благодаря на клуба за шанса и на феновете за подкрепата

Вут Д'Хеер се сбогува с Лубе: Благодаря на клуба за шанса и на феновете за подкрепата

  • 28 юни 2026 | 10:17
  • 690
  • 0
България излиза срещу силния тим на Украйна в Лигата на нациите

България излиза срещу силния тим на Украйна в Лигата на нациите

  • 28 юни 2026 | 08:11
  • 10594
  • 14
Турция със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата

Турция със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата

  • 28 юни 2026 | 02:27
  • 3724
  • 0
Франция без проблеми срещу Сърбия във VNL

Франция без проблеми срещу Сърбия във VNL

  • 28 юни 2026 | 01:58
  • 2162
  • 0
Словения удари бързо Бразилия в Лигата на нациите

Словения удари бързо Бразилия в Лигата на нациите

  • 28 юни 2026 | 01:50
  • 3403
  • 0
България U18 с трета поредна победа на Балканиадата, на полуфинал срещу Черна гора

България U18 с трета поредна победа на Балканиадата, на полуфинал срещу Черна гора

  • 27 юни 2026 | 22:53
  • 1557
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

  • 28 юни 2026 | 12:10
  • 29981
  • 42
Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

  • 28 юни 2026 | 12:28
  • 21433
  • 33
Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

  • 28 юни 2026 | 12:45
  • 14141
  • 5
Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

  • 28 юни 2026 | 13:21
  • 6216
  • 2
Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

  • 28 юни 2026 | 06:58
  • 72363
  • 158