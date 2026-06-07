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Сион и Схилдер с нови диамантени победи

  • 7 юни 2026 | 18:35
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Сион и Схилдер с нови диамантени победи

Двукратната олимпийска шампионка и актуална световна златна медалистка в мятането на диск Валари Сион постигна поредна диамантена победа. Американката завърши убедително пред своите съпернички на Диамантената лига в Стокхолм днес, след като изпрати уреда на 68.60 метра в най-добрия си втори опит. Нидерландската Йоринде ван Клинкен се нареди втора с 66.57 м, а световната шампионка от Будапеща 2023 Лаулауга Таусага (САЩ) се нареди трета с 65.89 м. 

В тласкането на гюле световната шампионка от Токио 2025 и носителка на диамантения трофей за миналата година Джесика Схилдер (Нидерландия) постигна нова победа във веригата. Тя се наложи в Стокхолм с нов рекорд на турнира от 20.89 м. Тя остави след себе си две световни шампионки. Втора се нареди американката Чейс Джаксън с 19.91 м, а трета канадката Сара Митън с 19.89 м. 

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Снимки: Imago

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