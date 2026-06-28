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Шабан Мустафа спечели три златни медала на Световното първенство по планинско бягане за ветерани

  • 28 юни 2026 | 12:44
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Шабан Мустафа спечели три златни медала на Световното първенство по планинско бягане за ветерани

Шабан Мустафа спечели три златни медала в своята възрастова група на Световното първенство по планинско бягане за ветерани, което се проведе в чешкия курорт Янске Лазне.

В първия ден той триумфира в дисциплината изкачване (uphill), след това в класическо планинско бягане (classic) и накрая стана шампион в дългата дистанция (long distance).

"За пореден път Шабан Мустафа показа характер, доминира във всички дисциплини и отново доказва, че е сред най-добрите в света", написаха от БФ Лека атлетика в социалните мрежи.

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