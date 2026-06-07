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Най-младият световен шампион в атлетиката дебютира с успех в Диамантената лига

  • 7 юни 2026 | 19:03
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Най-младият световен шампион в атлетиката дебютира с успех в Диамантената лига

Световният шампион на 800 метра в зала от Торун тази зима Купър Луткенхаус направи своя дебют в турнирите от Диамантената лига с победа. 17-годишният американски вундеркинд, който през зимата стана най-младият световен шампион в атлетиката, се наложи в Стокхолм тази вечер с резултат 1:42.70 минути. Люткенхаус остави след себе си планетарния първенец на открито от Будапеща 2023 Марко Ароп с 1:43.11 мин и алжиреца Снимане Моула с 1:43.41 мин. 

В бягането на 400 м при мъжете победата извоюва южноафриканецът Закити Мене с 44.48 сек, а след него финишираха американският световен медалист Джакъри Патерсън с 44.69 сек и носителят на световна индивидуална титла в зала за Тринидад и Тобаго Джарийм Ричардс с 44.87 сек. 

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Снимки: Imago

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