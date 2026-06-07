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Дуплантис след поражението в Стокхолм: Свалям шапка на Къртис, нямам извинения

  • 7 юни 2026 | 20:23
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Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис допусна поражение на домашна сцена на Диамантената лига в Стокхолм тази вечер, след като беше победен от австралиеца Къртис Маршал с 5.90 м срещу 5.80 м за шведа. Дуплантис обаче отдаде заслужена похвала на своя съперник. 

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“Днес се чувствах малко разфокусиран и наистина не исках да губя тук пред семейството и феновете си. Но свалям шапка на Къртис днес, който ме победи честно и нямам извинения. Не съм ядосан и ще продължа да се наслаждавам на времето си тук в Стокхолм със семейството си. Освен това скоро ще се женя, така че нямам късмет в спорта - късмет в любовта, ако това е поговорка”, каза Дуплантис след загубата си днес. 

“Не исках да развалям шоуто на Мондо, но съм толкова доволен от победата. Отне ми много време, за да постигна първата си победа в Диамантената лига и наистина си мислех, че никога няма да дойде с Мондо тук. Този стадион е фантастичен и публиката беше невероятна, въпреки подкрепата им за Мондо. Знаем, че ще се завърне, защото няма да му хареса да бъде победен, но той ми каза, че е доволен, че това бях аз! Ще надградя върху това. Исках да се кача по-високо днес, но вятърът на моменти беше силен. При 5.90 мисля, че имах късмет с вятъра навън. Сега ще отида в Осло, но условията там не изглеждат обещаващи в момента, така че ще видим. Леката атлетика нямаше да е там, където е, без Мондо, така че сме толкова щастливи, че го имаме в нашия спорт”, каза победителят Маршал. 

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Снимки: Imago

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